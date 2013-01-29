В Москве можно будет получать посылки на вокзалах и в аэропортах
29 января 2013, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
«Почта России» заключила договор с компанией Logibox, в соответствии с которым почтовые посылки можно будет получить через терминалы - почтоматы на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах Москвы.
Они будут работать так же, как и остальные пункты Logibox, только будут выкрашены в фирменный синий цвет «Почты России».
При оформлении посылки достаточно выбрать в качестве способа доставки «почтомат» и удобный адрес из списка. Почтоматы работают круглосуточно и без выходных. Единственное ограничение — посылка не должна весить больше 15 килограммов.