В Москве можно будет получать посылки на вокзалах и в аэропортах

«Почта России» заключила договор с компанией Logibox, в соответствии с которым почтовые посылки можно будет получить через терминалы - почтоматы на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах Москвы.

Они будут работать так же, как и остальные пункты Logibox, только будут выкрашены в фирменный синий цвет «Почты России».



При оформлении посылки достаточно выбрать в качестве способа доставки «почтомат» и удобный адрес из списка. Почтоматы работают круглосуточно и без выходных. Единственное ограничение — посылка не должна весить больше 15 килограммов.