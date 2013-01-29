Вечером 29 января в Москве пройдет пикет в поддержку «узников Болотной»

Сегодня в 18:30 в столице на площади Краснопресненской Заставы у памятника «Героям Революции 1905-1907 годов» гражданские активисты и оппозиционеры проведут акцию, чтобы морально поддержать «узников Болотной», в том числе лишь недавно отказавшегося от многодневной голодовки в СИЗО Сергея Кривова.



На странице мероприятия в Facebook написано, что гражданский активист Наталья Николенко подала уведомление о проведении публичного мероприятия 23 января.

Н. Николенко напоминает о целях проведения мероприятия и просит участников не создавать дополнительных оснований для административного задержания организаторов и участников. «Безнаказанный правовой беспредел прикажет – исполнители и так арестуют всех, кого захотят», - подчеркивается в сообщении.

«Прошу не использовать «кричалки»: «Россия без Путина!» и «Долой полицейское государство!». Правда глаза колет – холуи особо остро на эти «кричалки» реагируют», - пишет организатор. Она предлагает донести до людей мысль о том, что «народ – источник власти (ст. 3 Конституции РФ)». А также идею: «только сам народ может сделать так, чтобы народ стал источником власти».