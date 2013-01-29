Рыклин предложил выпускникам лицея «Вторая школа» заступиться за учителя

Главред «Ежедневного журнала» Александр Рыклин у себя на Facebook задал выпускникам лицея, из которого уволен учитель, заступившийся за геев, вопрос: «не хотите ли вы как-то отреагировать на случившееся? Как-то самоорганизоваться, подойти к школе, попробовать пообщаться с ее руководством?».



В другом посте А. Рыклин задается риторическим вопросом, что, дескать, если депутатов Госдумы назвать п…асами, то это тоже будет пропагандой гомосексуализма или нет?

Накануне стало известно, что журналист и преподаватель биологии Илья Колмановский, участвовавший в пикете против запрета пропаганды гомосексуализма, уволен из лицея «Вторая школа».