Рыклин предложил выпускникам лицея «Вторая школа» заступиться за учителя
29 января 2013, 11:27 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]
Главред «Ежедневного журнала» Александр Рыклин у себя на Facebook задал выпускникам лицея, из которого уволен учитель, заступившийся за геев, вопрос: «не хотите ли вы как-то отреагировать на случившееся? Как-то самоорганизоваться, подойти к школе, попробовать пообщаться с ее руководством?».
В другом посте А. Рыклин задается риторическим вопросом, что, дескать, если депутатов Госдумы назвать п…асами, то это тоже будет пропагандой гомосексуализма или нет?
Накануне стало известно, что журналист и преподаватель биологии Илья Колмановский, участвовавший в пикете против запрета пропаганды гомосексуализма, уволен из лицея «Вторая школа».