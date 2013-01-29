Житель Оренбурга Владимир Савинков просит запретить рекламу и продажу Coca-Cola, духов Opium, ремней для гитар Rasta, конфет "Красный мак" и конопляного масла. И надо снести одну из статуй фонтана "Дружба народов".

Владимир рассмотрел в центральном элементе скульптурного ансамбля фонтана «Дружба народов» на ВВЦ, который называется «Сноп изобилия», листья конопли. Также, внимательный оренбуржец считает, что наркотики пропагандирует реклама на территории ВВЦ и за его пределами. Это касается таких брендов, как духи «Опиум» и конфеты «Красный мак» . Своими наблюдениями он поделился с федеральной антимонопольной службой, сообщают «Известия» . Она обещала рассмотреть жалобу Савинкова. В УФАС Оренбурга отметили, что заявителю могут отказать в его требованиях, только лишь сославшись на технические причины — неверное оформление документа.



