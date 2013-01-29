Грустное эхо праздничного салюта

После январских каникул в Петербурге - резкий всплеск количества бездомных собак. Петарды - обязательный атрибут праздника - пугают животных, и они убегают от хозяев.



Как рассказывают в приютах для животных, такие истории повторяются из года в год. По статистике, несколько сотен собак теряются в новогодние праздники, когда взрываются петарды и грохочут салюты, сообщают "Вести-Петербург".

Находят дорогу домой единицы. Кого-то подбирают приюты или сердобольные горожане, остальные часто замерзают на улице. Единственный способ избежать этой проблемы - использовать поводок.