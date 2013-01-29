В разы поднимается сумма штрафа за парковку во дворах Москвы

Сумма штрафа за парковку во дворе дома вырастет в Москве до пяти тысяч рублей, столичный градоначальник Сергей Собянин внес соответствующий законопроект в Мосгордуму, весной ожидается принятие закона.

В Мосгордуму уже ушли поправки в городской административный кодекс, сумма штрафа за неправильную варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.

Ожидается, что парковать автомобили на детской площадке, рядом с мусорным баком или на пешеходной дорожке у подъезда для москвичей станет накладно.