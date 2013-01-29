Развозжаев не хочет лечиться в СИЗО. В Москву хочет

Помощник депутата Государственной думы Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке к организации массовых беспорядков, отказывается получать лечение в больнице СИЗО-1 Иркутска.

На подорванное здоровье сам обвиняемый и его адвокаты уже жаловались заместителю прокурора региона, а также публично во время видеоконференции с Мосгорсудом. В Иркутском СИЗО заявили тогда, что не могут не реагировать на такие высказывания и приняли решение о госпитализации обвиняемого.



«Развозжаеву был прописан курс обследования и лечения, рассчитанный на две недели. Он подал в письменном виде заявление об отказе от такового и лечение не принимает», — пояснили в ГУФСИН.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявлял, что его подзащитный категорически против госпитализации и требует немедленного возвращения в Москву. В Главном управлении региональной ФСИН заявили, что в пятницу направили в Следственный комитет запрос, но пока ответа не получили.







