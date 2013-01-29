Медведевым подписано постановление, регулирующее цены на газоснабжение

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в постановление правительства РФ от 31 декабря 2010 г. "О совершенствовании государственного регулирования цен на газ".

Документ подготовлен по инициативе Федеральной службы по тарифам и нацелен на то, чтобы ценовая нагрузка на потребителей существенным образом не отличалась бы от параметров прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период. Фактически постановление позволяет отложить введение механизма скидок (надбавок) к цене на газ.



Постановление предписывает ФСТ обобщить до 1 июля 2014г. совместно с Министерством экономического развития РФ и Министерством энергетики РФ практику установления и применения оптовых цен на газ, сообщает rbc.ru. Ведомство должно представить в правительство РФ предложения о переходе, начиная с 1 января 2015г., от государственного регулирования оптовых цен на газ к государственному регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, а также о сроках и порядке применения надбавок к оптовым ценам на газ и скидок с этих цен, применяемых ОАО "Газпром".





