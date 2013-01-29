Новое дело Сметановой: участница коррупционных сделок брала взятки

Против Екатерины Сметановой, обвиняемой в махинациях с имуществом Минобороны, возбудили новое уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Участница коррупционных сделок получала от бизнесменов "подношения".



Бывшая руководительница фирмы-оценщика «Центр правовой поддержки 'Эксперт'» подозревается в том, что за содействие в реализации военных объектов получила от заинтересованных лиц путевки в Чехию и Израиль, а также два планшетных компьютера iPad. Собеседник газеты «Известия» рассказал, что Сметановой достались туристические путевки общей стоимостью около 500 тысяч рублей. Кроме того, Е. Сметанову называют причастной к еще одному крупному откату, сумму которого оценивают в 6 млн руб. На основании всех вскрывшихся фактов возбудили новое уголовное дело.



Между тем, мать подозреваемой Ольга Пожарская рассказала изданию, что ее дочь с мужем Максимом Закутайло, который также арестован, отдыхали за свой счет. По словам Пожарской, официальная зарплата Сметановой была 300 тысяч рублей в месяц, а Закутайло – 200 тысяч, и они вполне могли себе это позволить. Мать фигурантки также добавила, что ее дочь сотрудничает со следствием и делает все, что ей говорят.



