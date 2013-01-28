Общественную палату предложили реформировать

Совфед предлагает реформировать Общественную палату. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается увеличить штат палаты с нынешних 126 до 166 человек, расширить ее региональную составляющую, ввести интернет-голосование при ее комплектовании.

Об этом в понедельник сообщается на сайте Совета Федерации.

Автор законопроекта первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин пояснил, что новый порядок формирования ОП должен повысить статус и значимость палаты. Обновленная общественная палата должна будет заработать в середине 2014 года.

Сенатор также рассказал, что "предлагается совершенно иная концепция формирования Общественной палаты. Мы хотим, чтобы представители региональных общественных палат делегировали по одному представителю в Общественную палату России".

По новому порядку, предложенному сенаторами, 40 человек будет назначать в палату президент России, еще 83 члена будут "делегироваться общественными палатами субъектов РФ - по одному от каждого", а еще 43 "определяться от общественных организаций в результате интернет-голосования". Таким образом, региональных представителей в ОП станет в два раза больше.

Говоря о голосовании в Интернете, сенатор сказал, что контролировать чистоту поступления интернет-данных будет специальная счетная группа.

Александр Торшин также отметил, что десять регионов ни разу не были представлены в ОП за четыре ее созыва. Теперь же каждый из 83 субъектов РФ сможет, наконец, делегировать по одному своему представителю.

Текст законопроекта будет размещен на сайте верхней палаты парламента для общественного обсуждения.