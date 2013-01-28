Большой Театр оштрафовали. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ постановила - оштрафовать Большой театр на 110 тысяч рублей за рекламу табака. Об этом в понедельник говорится в сообщении антимонопольной службы.

В сообщении антимонопольной службы говорится, что в соответствии с законом о рекламе, реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей не должна распространятся в детских, образовательных, медицинских, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях и планетариях.

Большой театр может обжаловать постановление ФАС в течение 10 суток со дня его получения.

Поясним, нарекания ФАС вызвала спонсорская реклама Japan Tobacco International, которая была напечатана на брошюрах с репертуаром во время спектаклей в сентябре-октябре 2012 года: "Официальный спонсор балета Большого театра JTI". Эта реклама также распространялась в каталогах "Раймонда" и на открытках с репертуаром Большого театра в этом году.