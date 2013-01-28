Эксперты поддерживают отмену нулевого промилле

Эксперты полагают необходимым вернуть норму промилле алкоголя в крови водителей. Во всяком случае, так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков. Сегодня на пресс-конференции в «Парламентской газете» депутат рассказал журналистам, почему необходима норма, вводящая предельно допустимую концентрацию алкоголя в крови.

За прошедший год водительских прав лишились около 40 000 человек с зафиксированным содержанием алкоголя в крови 0,2 промилле и около 100 000 человек - с 0,3 промилле. При этом первые клинические признаки, влияющие на способность управлять автомобилем, начинаются с 0,5-0,8 промилле.

Введение предельно допустимой концентрации алкоголя в крови равной 0,2 промилле необходимо для учета суммарной погрешности, к которой относятся не только погрешность измерений прибора, но и такие факторы как температура, влажность, газовый состав воздуха, а так же индивидуальные особенности водителя.

По заключению экспертов, на которых ссылается Лысаков, (Институт метрологии Д.И.Менделеева, а так же специалисты в области медицинского освидетельствования) учесть суммарную погрешность, не делая перерасчетов сложно, поэтому введение нормы в 0,2 промилле будет достаточным, чтоб выявить и наказать действительно не трезвых водителей.

В настоящий момент депутат планирует возобновить сбор подписей за возврат промилле при поддержке автомобильных СМИ и Российского транспортного союза.