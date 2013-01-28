Госдуме предложили вспомнить, что русские освобождали Европу дважды

Депутат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, предполагающий введение в России нового Дня воинской славы – Дня взятия Парижа.

«Мы сегодня помним, что советские войска брали Берлин, освобождали Европу, но на самом деле русские освобождали Европу дважды». «Париж мы брали 30 марта. Такие даты нужно помнить. Из них состоит становой хребет России», - подчеркнул Дегтярев, сообщает vz.ru.



