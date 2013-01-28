Белорусская журналистка Халип намерена покинуть страну

Ирина Халип - белорусская оппозиционная журналистка, собственный корреспондент российской "Новой газеты", сообщила в понедельник журналистам, что отнесла заявление в отдел милиции с просьбой покинуть Белоруссию.

"Я отнесла заявление с просьбой покинуть страну и уехать к моему мужу в Лондон. Ответ я должна получить до 27 февраля", — цитируют Халип РИА Новости.

Напомним, Ирина Халип была приговорена к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по делу о массовых беспорядках после президентских выборов 19 декабря 2010 года. Муж Халип - Андрей Санников - экс-кандидат в президенты Белоруссии, в ходе последних выборов был также задержан, но после прошения о помиловании был отпущен. Сейчас он проживает в Англии, где получил политическое убежище.

Как заявил на январской пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко, журналистка может покинуть страну беспрепятственно. Однако сама журналистка опасается, что ее отъезд из страны может послужить поводом для уголовного преследования.

Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук заявил ранее, что Халип в соответствии с приговором суда не ограничена в выезде за границу.