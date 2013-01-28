Испания вынесла приговор антифашисту Силаеву: свобода и европейская защита

Россия получила отказ Испании на свой экстрадиционный запрос. Суд приговорил антифашиста Петра Силаева к свободе и европейской защите. Об этом сообщила правозащитница Оксана Челышева.

В конце августа 2012 года власти Испании освободили Силаева, подозреваемого в нападении на администрацию города Химки в 2010 году и задержанного на основании ордера Интерпола и запроса об экстрадиции со стороны России. Освобождение стало возможным после вмешательства консульства Финляндии, где ему предоставлено политическое убежище.



Петр Силаев под псевдонимом Петя Косово публиковал дневник эмигранта на портале Openspace.ru. Уже после бегства за границу книга Силаева «Исход» стала финалистом премии Андрея Белого. Сейчас эта книга переведена на немецкий, французский, финский и английский языки, сообщает gazeta.ru.



28 июля 2010 года в центре Москвы должен был состояться концерт в защиту Химкинского леса, однако толпа антифашистов и анархистов неожиданно двинулась в Химки, подошла к зданию и закидала его камнями и бутылками, в сторону офиса было произведено и несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате в здании было разбито несколько стеклопакетов и сломана дубовая входная дверь. Пострадавших не было.



