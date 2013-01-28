МИД РФ: В США усыновили около 700 российских детей, 52 из них - инвалиды

МИД РФ в понедельник заявило: информация о том, что в США усыновляются только российские дети-инвалиды, является недостоверной; в 2012 году американские семьи усыновили почти 700 российских детей, из них лишь 52 ребенка являются инвалидами.

"Обратили внимание на некоторые публикации в средствах массовой информации, в которых приводится откровенно некорректная информация как о количестве российских детей-инвалидов, усыновленных американскими семьями, так и в целом о статистике усыновлений американцами в России", - говорится в комментарии уполномоченного МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константина Долгова, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

Как отмечает российский дипломат, СМИ утверждают, что американские семьи в России усыновляли преимущественно детей-инвалидов, "это не так, факты говорят об обратном: в 2012 г имело место 52 решения по усыновлению американскими гражданами ребенка-инвалида. Общее количество усыновленных американцами в нашей стране в том же году - около 700", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.