В отношении Шереметьево и «Аэрофлота» возбуждены дела

Дела об административных правонарушениях возбуждены Федеральной антимонопольной службой в отношении «Международного аэропорта Шереметьево» и ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии».

«Московским областным УФАС России возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» и ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», ответственность по которым предусмотрена частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Аэрофлот», являющийся одним из акционеров Шереметьево - базового для авиакомпании столичного аэропорта, - 9 октября 2012 года заключил с ним соглашение о стратегическом партнерстве. Этот договор послужил урегулированию обострившегося в прошлом году конфликта. Соглашение предусматривает выделение под рейсы «Аэрофлота» трех терминалов аэропорта (D, E и F). Ряд СМИ в связи с этим писали ранее, что некоторым компаниями придется покинуть эти терминалы или даже перейти в другие аэропорты.



Сообщалось, что компании заплатят штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере от 0,3% до 15% от выручки за 2011 год. Суммарная сумма штрафа может превысить 21 млрд рублей.



Заместитель руководителя московского областного УФАС России Алексей Азаренко ранее сообщал, что Шереметьево согласно на добровольное устранение нарушений антимонопольного законодательства, компания также обратилась к «Аэрофлоту» с предложением добровольно устранить нарушения.



