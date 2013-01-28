Второе метро построит Сергей Собянин в Москве

В Москве появится второе, наземное метро — 240 км новых линий железных дорог. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным столичный мэр Сергей Собянин.

«Перегруженность того же метрополитена, несмотря на то, что он один из самых больших в мире, составляет 40%. Мы по перегруженности приближаемся к токийскому метро. Попытка перевести перевозки на общественный транспорт, на метро невозможна, если мы не будем улучшать качество и протяженность линий. Мы такую программу приняли, мы последовательно ее продолжаем реализовывать», — рассказал градоначальник, сообщает ytro.ru.

С 2013 г. в столице также начнется реализация программы по модернизации пригородных электричек, рассказал Собянин. «Это тоже один из самых крупных инфраструктурных проектов в стране. Мы намерены за ближайшие семь-восемь лет построить 240 километров новых линий железных дорог, это, по сути, будет наземное метро, второе, — отметил он. — Серьезный проект, мы реализуем вместе с Минтрансом, РЖД, Москва вкладывает свои ресурсы, естественно, Московская область тоже обеспечивает его поддержку. Если эти два проекта реализуются, то мы в значительной степени улучшим обслуживание пассажиров».