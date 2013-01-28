МИД: претензии Полонского не имеют под собой оснований

Сергей Полонский, находящийся в камбоджийской тюрьме, обратился с открытым письмом к Сергею Лаврову с просьбой разъяснить отказ российских дипломатов помочь ему. МИД дал ответ.

Заведующий консульским отделом Посольства, начиная с первых чисел января, регулярно посещает С.Ю.Полонского и двух его коллег, содержащихся в тюрьме портового города Сиануквиль. Никаких конкретных жалоб на условия содержания и состояние здоровья на этих встречах до настоящего времени не высказывалось», - говорится в сообщении на сайте МИДа.



«Посольство поддерживает постоянный контакт с местными властями в целях обеспечения объективного рассмотрения дела и соблюдения законных прав россиян», - сообщили на Смоленской.



«У адвокатов задержанных есть все условия для выполнения своих обязанностей, - заверили в МИДе. - Россияне имеют возможность при необходимости получить квалифицированную медицинскую помощь. Тем не менее, с учетом высказанного С.Ю.Полонским пожелания врач Посольства в самое ближайшее время выедет в Сиануквиль».

«Таким образом, высказанные С.Ю.Полонским в его «открытом письме» Министру иностранных дел С.В.Лаврову и цитируемые рядом СМИ претензии в адрес МИД России не имеют под собой оснований», - заключили в ведомстве.