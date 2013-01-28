Пластиковая карта заменит внутренний российский паспорт с 2015 года

В понедельник Минэкономразвития РФ сообщает, что с 1 января 2015 года внутренний паспорт гражданина России заменит пластиковая карта, которая теперь будет удостоверять личность гражданина, но внутренний паспорт не потеряет юридическую силу до 2025 года.

В понедельник на сайте ведомства опубликованы соответствующие положения, которые содержатся в законопроекте "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации". Сообщается также, что разработчиком документа является Федеральная миграционная служба (ФМС) России.

Согласно сообщению ведомства, электронная идентификационная карта будет содержать информацию о персональных данных владельца карты, включая биометрические данные. Карта будет выдаваться всем гражданам РФ, достигшим 14 лет и проживающим на территории России. Срок ее действия составит десять лет.

При выдаче и замене карты необходимо будет заплатить государственную пошлину, ее размер в сообщении не указывается. Новая электронная карта выдается при смене фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, изменении пола, значительном изменении внешности, а также износе или повреждении карты.