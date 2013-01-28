Актер Николай Караченцов госпитализирован

В понедельник актер Николай Караченцов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, он находится в отделении нейрохирургии. Об этом сегодня сообщили в приемном отделении медучреждения.

Другую информацию о состоянии актера в НИИ предоставить отказались.

Как рассказал прессе Сергей Вольтер, - замдиректора театра "Ленком", в котором служит Караченцов, в НИИ Склифосовского актер проходит плановую диспансеризацию. Он пояснил журналистам, что это обследование необходимо актеру перед отъездом в Китай, где он будет проходить лечение.

Он также заявил, что "никакого нарушения кровообращения, как сообщили некоторые СМИ, у Караченцова нет. В данный момент, по словам его невестки, Николай Петрович пьет чай".