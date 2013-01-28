Власти Москвы предложили обсудить нумерацию съездов на МКАД

Столичные власти планируют пронумеровать все съезды на МКАД для удобства водителей. Перед принятием такого решения администрация проведет публичное обсуждение этого вопроса.



"Мы хотим публично обсудить нашу идею о том, чтобы пронумеровать съезды на МКАД, потому что сейчас в этой области ничего непонятно. Думаю, это удобно, и людям будет намного легче ориентироваться на МКАД", - рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, добавив, что номера съездов на МКАД будут добавлены и в автомобильные навигаторы, сообщают auto.vesti.ru. Подобная система успешно действует в США.



