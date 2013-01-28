В России с 2013-2014 учебного года поменяются школьные аттестаты

Министерство образования и науки РФ сообщило, что с 2013-2014 учебного года поменяются школьные аттестаты. Министерство разработало новые документы об окончании школы, у которых изменится цвет и размер, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению ведомства, со следующего 2013-2014 учебного года учащимся, окончившим девять классов, будет выдаваться аттестат фиолетового цвета, а закончившим с отличаем — красного. Обложка аттестата в развороте будет 233 х 163 миллиметров. Аттестат об окончании 11 классов будет такого же размера, но сине-голубого цвета, а для награждённых золотой и серебряной медалями — красного цвета.

В приложении к проекту приказа Минобрнауки РФ говорится, что "бланки аттестатов и приложений заполняются на русском языке с помощью принтера (шрифтом черного цвета), в том числе с использованием компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений, позволяющего автоматически формировать электронную Книгу для учета и записи выданных аттестатов".

Также сообщается, что новые документы обладают целым рядом мер защиты, призванных облегчить проверку их подлинности. Они напечатаны на специальной бумаге с водяными знаками и невидимыми волокнами. Лицевая сторона обложки украшена гербом России.

Выпускники российских школ 2012-2013 учебного года получат документы старого образца.