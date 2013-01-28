В Саратове при выполнении гособоронзаказа украдена огромная сумма денег

В понедельник в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР сообщили, что в Саратове военные следователи расследуют крупное дело о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Сумма хищений составила более 260 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В сообщении пресс-службы отмечается, что в рамках госконтрактов Минобороны с "Девятым Центральным автомобильным ремонтным заводом" по капремонту военной техники было похищено более 266 млн рублей.

В рамках расследуемого дела допрашиваются должностные лица ОАО "9 ЦАРЗ" и 4313 военного представительства Министерства обороны РФ, которые должны были осуществлять приемку техники. По названным госконтрактам изъята документация, сообщает пресс-служба.