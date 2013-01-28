Николай Писарев: В тренерской работе нельзя загадывать далеко

Второй год подряд главный трофей международного турнира среди молодежных команд Кубок Содружества достается сборной России. В финальном поединке российская «молодежка», не без труда переиграла команду Украины со счетом 4:2. Старший тренер россиян Николай Писарев подвел итоги турнира, и рассказал корреспонденту «АН–онлайн» о перспективах российского футбола.

АН: На подготовку к турниру у вас было всего три дня. За счет чего удалось создать такую сильную команду?

Н.Писарев: У нас была разработана определенная стратегия. Мы знали, что будем прибавлять от игры к игре, поскольку располагали очень сильными футболистами. Времени действительно было мало, по сути, команду сделали по ходу группового турнира.

АН: Какие матчи произвели лично на вас впечатление?

Н.Писарев: На мой взгляд, самым интересным стал финальный матч против сборной Украины. Это была игра достойная финала. Изначально я говорил, что фаворитами турнира являемся мы и Украина, так и получилось. Матч стал лучшим для нас, а самой тяжелой была первая игра против Узбекистана, завершившаяся в ничью. Тогда мы, по сути, только знакомились с командой, играли, как говорится с чистого листа. Вообще я рад, что удалось посмотреть в январе большое количество молодых игроков от 1991 до 1995 годов рождения и на Кубке Содружества и на Мемориале Гранаткина. Мы увидели много перспективных ребят. Среди них есть те, кто сможет попасть в состав сборной для участия в чемпионате Европы в Израиле. Однако пока имена называть не буду. Впрочем, скорее всего, игроки, которых мы увидели в Петербурге, составят костяк, уже следующей команды, которая будет бороться за попадание на Олимпийские игры 2016 года. Поэтому нужно очень серьезно относиться к подготовке именно этой сборной.

АН: Насколько для игроков важен Олимпийский турнир?

Н.Писарев: Мы так давно не попадали на Игры, что ребята даже не знают, что это такое. Последний раз наша сборная выступала на Олимпиаде в 1988 году, и тогда же ее выиграла. Так, что будем рассказывать молодежи, как за несколько лет до их рождения мы становились победителями главного турнира четырехлетия и насколько этот турнир важен для страны.

АН: На Олимпийских Играх выступают молодежные, а не национальные составы команд. На ваш взгляд это плюс или минус?

Н.Писарев: По большому счету это не имеет большого значения. Дело в том, что средний возраст игроков национальных сборных – это 24 -26 лет, а участникам Игр – 23 года. Если нам удастся попасть на Олимпиаду в Рио-Де Жанейро в 2016 году, то эта сборная и будет играть на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

АН: Вы как-то заявляли, что хотели бы возглавить сборную на домашнем чемпионате мира. Это так?

Н.Писарев: Это нормальные тренерские амбиции и я их не скрываю. Однако чтобы возглавить национальную сборную нужно много работать, добиваться успеха с молодежью. Сейчас главное для нас выиграть чемпионат Европы, а там видно будет. В тренерской работе нельзя загадывать далеко, во всяком случае, не дальше 2-3 лет, потому что если вдруг не отберемся на Олимпийский турнир, я вообще могу оказаться, как тренер не востребован. А может наоборот, выиграем сейчас Европу и в «Ювентус» пригласят (смеется).