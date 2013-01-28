Виктор Батурин: "Буду судиться вплоть до Верховного суда"
28 января 2013, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Виктор Батурин настаивает на своей невиновности по делу о мошенничестве с векселями. Об этом предприниматель заявил сегодня перед началом заседания в Гагаринском суде Москвы.
"Буду судиться вплоть до Верховного суда и отстаивать свою правоту", - сказал Батурин.
После оглашения прокурором обвинительного заключения, Батурин в очередной раз отказался признать себя виновным. "Я своей вины не признаю, надеюсь на объективное судебное разбирательство", заявил он. И добавил: "В деле есть экспертиза, которая подтверждает, что печати на векселе были настоящими".
Обвиняемый считает, что причины происходящего заключаются в том, что его сестра Елена Батурина продала компанию вместе с акциями, которые принадлежали ему.
- Я думал, что дело будет рассматриваться в гражданском порядке, но оно перешло в уголовною плоскость, - отметил предприниматель.
Перед началом судебного заседания, отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что условия содержания в Бутырском СИЗО нормальные, и все, что ему положено по закону, получает.
Напомним, Батурин обвиняется в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям у компании "ИНТЕКО". Он находится под стражей уже 14 месяцев. В ходе предварительных слушаний суд отказался освободить предпринимателя под залог в 5 млн рублей.