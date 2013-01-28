Виктор Батурин настаивает на своей невиновности по делу о мошенничестве с векселями. Об этом предприниматель заявил сегодня перед началом заседания в Гагаринском суде Москвы.

"Буду судиться вплоть до Верховного суда и отстаивать свою правоту", - сказал Батурин.

После оглашения прокурором обвинительного заключения, Батурин в очередной раз отказался признать себя виновным. "Я своей вины не признаю, надеюсь на объективное судебное разбирательство", заявил он. И добавил: "В деле есть экспертиза, которая подтверждает, что печати на векселе были настоящими".

Обвиняемый считает, что причины происходящего заключаются в том, что его сестра Елена Батурина продала компанию вместе с акциями, которые принадлежали ему.

- Я думал, что дело будет рассматриваться в гражданском порядке, но оно перешло в уголовною плоскость, - отметил предприниматель.

Перед началом судебного заседания, отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что условия содержания в Бутырском СИЗО нормальные, и все, что ему положено по закону, получает.

Напомним, Батурин обвиняется в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям у компании "ИНТЕКО". Он находится под стражей уже 14 месяцев. В ходе предварительных слушаний суд отказался освободить предпринимателя под залог в 5 млн рублей.



