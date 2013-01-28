Света из Иваново готовится к дебюту на Первом канале

Светлана Курицына, более известная как «Света из Иваново», дебютирует на Первом канале, сообщила она в понедельник на своей страничке в Facebook. «Готовлюсь к первому эфиру на Первом канале», - написала телеведущая.

Курицына получила широкую известность в 2011 году, после того как дала интервью корреспонденту «Московских новостей» Евгению Гладину после митинга на Триумфальной площади в Москве. Ролик с этим интервью, в котором она рассказала, что «Единая Россия» сделала много достижений», «мы стали более лучше одеваться», собрал на видеопортале YouTube более 4 млн просмотров.

В июле прошлого года активистка прокремлевского движения «Сталь» дебютировала на телевидении, став ведущей программы «Луч Света» на НТВ.