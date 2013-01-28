ФСБ не дали разрешение на покупку ковровых дорожек за 6 миллионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отменила тендер Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на поставку двух ковровых дорожек стоимостью около 6 млн руб. в войсковую часть №55056.

Об этом сообщает юрист антикоррупционного проекта "РосПил" Яна Власенко.

"Еще в ноябре 2012 года мы внимательно изучили документацию этих заказов. Обнаружили любопытный момент: участниками обоих аукционов могут быть только юридические лица. То есть ни ИП, ни физические лица заявиться на торги не могли, так как якобы участники должны соответствовать закону "О государственном оборонном заказе". Мы посмотрели этот закон, проверили, что по нему могут закупаться, и сделали предположение, что ковровые дорожки в перечне вещевого имущества, закупаемого в рамках Рособоронзаказа, вряд ли входят", - пишет Власенко в своем микроблоге, сообщает РБК.



Также юристы "РосПила" посчитали неверным обоснование цены контрактов. Согласно ему, участник тендера мог бы изменить любые условия контрактов. "РосПил" подал жалобу в ФАС по поводу обоих нарушений. ФАС признала, что в тендерах нарушены два пункта закона о размещении заказов, и выписала ФСБ предписание об отмене торгов.



