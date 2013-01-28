Алексей Навальный пожаловался в Страсбург и требует 4500 евро (ВИДЕО)

Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал в Европейском суде по правам человека свое задержание 8 мая прошлого года во время так называемых «народных гуляний» протестующих в центре Москвы.

Действия полицейских и наложенный на него штраф не имели достаточных причин, считает он.



По мнению оппозиционера, он и другие задержанные граждане не перекрывали проезжей части, не мешали проходу других людей и не использовали транспарантов или усилителей звука. Разгон такого собрания людей, «обменивающихся мнениями», уверен Навальный, нарушает 11-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Также оппозиционер пожаловался на несправедливость судей. По его словам, суды отказались смотреть видеозапись задержания и слушать свидетелей.



За все эти нарушение Навальный требует от российских властей 4500 евро. Так Навальный оценил моральный ущерб, нанесенный ему, сообщает РосЕвроСуд.

Видеозапись задержания: