После очередной операции к Сергею Филину частично вернулось зрение

В понедельник главный офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев сообщил, что руководителю балетной труппы Большого театра Сергею Филину, пострадавшему от нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо кислотой, была сделана еще одна операция на глазах.

По словам главного офтальмолога Минздрава, после проведенной операции у Сергея Филина осложнений нет, к нему частично вернулось зрение.

Владимир Нероев сказал журналистам, что "сегодня был проведен консилиум. Отмечается положительная динамика лечения Сергея Филина. В понедельник была проведена диагностика зрения - у него сейчас приличное зрение. После консилиума была проведена операция на обоих глазах. Операция прошла успешно. Больной чувствует себя после операции хорошо".

Напомним, нападение на Сергея Филина произошло 17 января рядом с его домом в Москве. После того, как неизвестный плеснул в лицо худруку балета Большого театра серной кислотой, у Сергея Филина врачи констатировали ожоги лица третьей степени и ожоги глаз.