В России ожидается рост пенсий с 1 февраля

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий. Премьер-министр напомнил, что проводимая ежегодно индексация пенсий призвана компенсировать рост цен на товары и услуги.

"Государство будет и далее исполнять обязательства, которые на себя приняло", - отметил Медведев. В соответствии с документом размеры страховой части трудовой пенсии по старости, а также размеры трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца увеличатся с 1 февраля 2013 г. на 6,6%, сообщает РБК.



Как ожидается, повышение размеров страховой части трудовых пенсий коснется 37,3 миллиона пенсионеров, получающих трудовые пенсии, а также около 0,54 миллиона человек из числа военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению трудовую пенсию по старости.