Юрий Лужков будет советником Прохорова на выборах в Москве

Михаил Прохоров будет пользоваться советами бывшего столичного мэра Юрия Лужкова в ходе подготовки к предвыборной кампании в Мосгордуму. Пока их сотрудничество будет ограничиваться советами.

В будущем возможно и более активное участие бывшего мэра в избирательной кампании. Сам бывший столичный градоначальник заявил, что до выборов еще очень далеко, а потому рано говорить о его участии в кампании. Однако он подтвердил, что готов поддержать Прохорова. "Я не привык подводить друзей, я не так воспитан", - заявил он, сообщают «Известия».

Прохоров ранее заявлял, что намерен баллотироваться в Мосгордуму по одномандатному округу, и призвал соратников по "Гражданской платформе" последовать его примеру.



