Юрий Лужков будет советником Прохорова на выборах в Москве
28 января 2013, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Прохоров будет пользоваться советами бывшего столичного мэра Юрия Лужкова в ходе подготовки к предвыборной кампании в Мосгордуму. Пока их сотрудничество будет ограничиваться советами.
В будущем возможно и более активное участие бывшего мэра в избирательной кампании. Сам бывший столичный градоначальник заявил, что до выборов еще очень далеко, а потому рано говорить о его участии в кампании. Однако он подтвердил, что готов поддержать Прохорова. "Я не привык подводить друзей, я не так воспитан", - заявил он, сообщают «Известия».
Прохоров ранее заявлял, что намерен баллотироваться в Мосгордуму по одномандатному округу, и призвал соратников по "Гражданской платформе" последовать его примеру.