Путин предложил федеральную поддержку планам Собянина

Ситуацию в социальной сфере и планы по развитию транспортной инфраструктуры Москвы обсуждали на рабочей встрече в понедельник президент России Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин.

Глава российского государства предложил поговорить "о социальной сфере применительно к заработной плате бюджетников", потом о реализации программы по здравоохранению, и к обсуждению были предложены "ну и, конечно, транспортные проблемы".

Среди прочего Сергей Собянин доложил, что за год средняя зарплата москвичей подросла до 50 тыс., а врачей и учителей еще выше, детально отчитался о том как, в соответствии с планами, совершенствуется образование и здравоохранение в городе и отдельно остановился на решении транспортных проблем.

По его словам "что касается метрополитена и вообще работы общественного транспорта, конечно, это приоритет для Москвы, потому что перегруженность того же метрополитена, несмотря на то, что он один из самых больших в мире, составляет 40 процентов".

"Мы по перегруженности приближаемся к токийскому метро. Попытка перевести перевозки на общественный транспорт, на метро невозможна, если мы не будем улучшать качество и протяжённость линий", - отметил Собянин и рассказал о строительстве новых линий и станций, а также о предстоящей модернизации пригородного сообщения.

Владимир Путин отметил важность для москвичей этих задач и предложил поговорить ещё "о том, что федеральный центр может сделать для Москвы и для москвичей дополнительно", чтобы поддержать планы городских властей.