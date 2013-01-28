Мирзаев хочет встретиться с родителями Агафонова

Самбист и мастер смешанных единоборств Расул Мирзаев, обвинявшийся в убийстве по неосторожности, заявил, что хотел бы встретиться с родителями студента Ивана Агафонова.

«Я очень хочу встретиться ними, поговорить, постараться сделать так, чтобы они смогли меня простить и принять. Надеюсь, что эта встреча скоро произойдет, близкие мне люди пытаются поспособствовать этой встрече», - сказал Мирзаев. Он добавил, что его бросает в дрожь при словах «ночной клуб».

«Мы часто думаем - если бы все вернуть... Ничего уже не вернуть, надо жить дальше, делать выводы. Мы должны быть более внимательными друг к другу, уметь прощать», - цитирует спортсмена kp.ru. «Будучи спортсменами и чемпионами, мы должны каждым своим шагом подавать пример молодому поколению», - заключил он.