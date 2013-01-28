Жириновского на Украине атаковали квашеной капустой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции в Киеве стал жертвой нападения. Одна из девушек бросила в сторону главы российских либерал-демократов квашенной капустой, обвинив в украинофобстве.

Девушка также заявила, что Жириновский — персона нон-грата на Украине. Охрана Жириновского тут же вывела девушку и ее сторонников из зала. При этом Жириновский не стал прерывать пресс-конференцию, назвал девушку ненормальной и высказал уверенность, что "ее подкупили, ей дали задание прийти и сорвать пресс-конференцию".

Лидер ЛДПР также высказал все, что думает о работе охраны: "Где охрана? Я вас взял для того, чтобы вы работали. Иначе я вас выгоню... Выкиньте ее отсюда, — возмутился Жириновский. — Шизофреничка. Вот вам демократия: обкидать кого-то, оскорбить. Капусту лучше отдала бы бомжам".



Жириновский на пресс-конференции в столице Украины выразил убеждение, что для Киева было бы лучше присоединиться к Славянскому союзу, сообщают vesti.ru.



