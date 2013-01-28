Главный инженер службы ЖКХ в суде ответит за гибель 4-х рабочих в канализации

В Воронежской области перед судом предстанет главный инженер коммунальной службы, обвиняемый в нарушении правил охраны труда, повлекшем гибель от отравления газом четырех рабочих в июне минувшего года в селе Каширском.

Главного инженера МУП "Каширская коммунальная служба" Виктора Нестерова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием установлено, что 12 июня 2012 года Нестеров, как главный инженер, руководил группой работников бригады аварийно-восстановительного ремонта по очистке канализационных сетей на улице Олимпийской в селе Каширском.

Обвиняемый допустил выполнение работ без проверки загазованности объекта и без применения средств индивидуальной защиты, что повлекло отравление газообразными токсическими веществами и смерть четырех рабочих, спустившихся в канализационный колодец.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нестерову грозит до четырех лет лишения свободы.