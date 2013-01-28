В Москве появится наземный дублер метро, который поможет разгрузить на 40 процентов перегруженный метрополитен. Столичные власти совместно с РЖД с 2013 года приступили к реализации программы модернизации пригородного сообщения.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил сегодня о транспортной системе президенту РФ Владимиру Путину.

По словам столичного градоначальника, это один из самых крупных инфраструктурных проектов в стране. Собянин рассказал, что в ближайшие 7-8 лет будут построены 240 километров новых линий железных дорог. Он отметил, что по сути это будет наземное метро.

Московский градоначальник заверил, что общественный транспорт — это приоритет для властей мегаполиса.