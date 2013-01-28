Учёные назвали самые экологичные страны мира

Учёные Йельского Университета определили пять самых экологически чистых стран нашей планеты. В рейтинг вошли Швейцария, Латвия, Норвегия, Люксембург и Коста Рика. Швейцария является самой экологически стабильной страной мира по мнению экспертов практически всех международных организаций по защите окружающей среды.

Этому способствует и прекрасный климат, и горы, и то, что сами жители Швейцарии делают все возможное для поддержания хорошей экологии и и бережно относятся к окружающей среде.

Латвия стала второй в рейтинге хорошей экологии.

В Норвегии и власти страны, и местные жители, борются против глобального потепления и заботятся о природе и экологии своего государства. Норвегия на третьем месте.

На четвертом месте оказался Люксембург, передает ИА Росбалт. На территории этого миниатюрного государства массово применяют альтернативные источники энергии, а также эко-конструкции.

На пятом месте - Коста-Рика. Власти этого государства занимаются посадкой лесов и поддержанием экосистемы.