В подмосковных Люберцах на свалку выбросили новорожденного младенца
28 января 2013, 14:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Московской области утром понедельника на территории свалки для переработки мусора около дома 1 по улице Транспортной города Люберцы найдено тело новорожденного ребенка, завернутого в халат.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
С целью установления факта того, был ли младенец живорожденным и причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, а также всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.