В подмосковных Люберцах на свалку выбросили новорожденного младенца

В Московской области утром понедельника на территории свалки для переработки мусора около дома 1 по улице Транспортной города Люберцы найдено тело новорожденного ребенка, завернутого в халат.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

С целью установления факта того, был ли младенец живорожденным и причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, а также всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.