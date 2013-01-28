Лучшей Татьяной Поволжья признана студентка из Мордовии

Ежегодный межрегиональный фестиваль "Татьяна Поволжья", приуроченный к Всемирному дню студента, прошел в Казани. В этом конкурсе, проводившемся в десятый раз, участвовали студентки очной формы обучения вузов ПФО. Главное условие фестиваля – Татьяна, таково должно быть имя каждой его участницы.

Конкурсная программа состояла из трех этапов, девушки представили "визитки" – заранее снятые видеоролики, участвовали в дефиле в народных костюмах и вечерних платьях и показали творческий номер. Мордовию на фестивале представляла студентка IV курса Института национальной культуры МГУ имени Н.П. Огарева Татьяна Дудникова, именно она и стала победительницей конкурса. Благодаря ее победе, в будущем году очередной фестиваль "Татьяна Поволжья" пройдет в Саранске.

Победа Дудниковой уже не первая среди ее достижений – весной минувшего года Татьяна из столицы Мордовии становилась победительницей I международного конкурса "Мисс студентка Финно-Угрии-2012".