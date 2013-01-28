Премьер Медведев увеличит размер пенсии с 1 февраля

Пенсии будут увеличены в России с 1 февраля 2013 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца".

Средний размер трудовых пенсий после перерасчета увеличится на 615 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по старости возрастет на 639 рублей,. Трудовая пенсия по инвалидности после индексации увеличится — на 400 рублей и трудовая пенсия по случаю потери кормильца — на 394 рубля. Средний размер пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, возрастет соответственно на 833 рубля и 923 рубля, сообщили в пресс-службе правительства.

Коэффициент индексации определяется исходя из уровня роста цен за соответствующий период.

По данным Росстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации в 2012 году (декабрь 2012-го к декабрю 2011-го) составил 6,6%.

Повышение размеров страховой части трудовых пенсий коснется 37,3 млн. пенсионеров, получающих трудовые пенсии, а также около 0,54 млн. человек из числа военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению трудовую пенсию по старости (за исключением ее фиксированного базового размера).