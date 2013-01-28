Медведев назначил руководителем Росфиннадзора Александра Смирнова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителем Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) Александра Смирнова. Распоряжение опубликовано на официальном сайте российского правительства.

"АН" сообщали, что в конце ноября 2012 года на 43-м году жизни от болезни скончался глава Росфиннадзора Константин Седов, который возглавлял ведомство с октября 2012 года. До него Росфиннадзор в течение восьми лет возглавлял Сергей Павленко.

Александр Смирнов с 2005 года является членом Совета Федерации, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.