Адвокат отвергает возможность возбуждения дела против Сердюкова

Адвокат экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Генрих Падва не стал комментировать сообщения в СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении главы Минобороны по факту строительства дороги к базе отдыха, принадлежащей родственнику экс-министра.

По словам защитника Сердюкова, подобные публикации не комментируются. Генрих Падва заявил, что в отношении Анатолия Сердюкова никакого уголовного дела нет и быть не может. По словам адвоката, защищающего интересы бывшего министра, никакого дела быть не может, так как преступление при строительстве дороги и ее озеленении не совершалось.

Напомним, источник "Коммерсанта" узнал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении "неустановленных должностных лиц Минобороны" по факту злоупотребления полномочиями при строительстве дороги к загородной резиденции зятя экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова.