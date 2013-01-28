Консул РФ выразил недоумение по поводу «открытого письма» Полонского

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Камбодже Павел Сеськанов выразил недоумение по поводу письма Сергея Полонского и двух россиян министру иностранных дел России Сергею Лаврову.



Дипломат отказался прокомментировать открытое письмо российского бизнесмена, но сказал, что «тех слов, которые ему в нем приписываются, он не говорил». По словам консула, он в субботу, 26 января, был в тюрьме с целью проверки режима содержания российских граждан. Он также пытался выяснить, чем, как консул, может им помочь. «Разговор шел в присутствии начальника тюрьмы и двух россиян, также посещавших Полонского», — отметил Сеськанов.

Консул также добавил, что обсуждал с администрацией тюрьмы организацию медосмотра заключенных квалифицированным врачом. Врач российского посольства, которого требует доставить к нему Сергей Полонский, работает на территории российской дипмиссии в камбоджийской столице в Пномпене. Это в 230 километрах от Сиануквиля, где содержатся под стражей россияне.

Добираться до Сиануквиля из Пномпеня нужно по плохой дороге 4,5—5 часов, передает РИА Новости.

В российском МИДе сегодня сообщили, что ведомство готово содействовать в оказании квалифицированной медицинской помощи Полонскому.