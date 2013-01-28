Полтавченко призвали читать не только Библию, но и Конституцию

Коалиция «Демократический Петербург» провела серию одиночных пикетов на Невском проспекте – в защиту конституционного права граждан на митинги и собрания и против беспрецедентного ужесточения законодательства Петербурга в этой сфере.

На 9 февраля подана заявка на проведение митинга на ту же тему на Пионерской площади. Об этом сообщили представители коалиции.



Пикеты прошли накануне с 14:00 до 15:00 вдоль Невского проспекта от набережной канала Грибоедова до площади Восстания.



Как передает ИА "Росбалт", по словам участников акции, в случае, если законопроект будет принят, у горожан будет возможность собираться только в двух местах – на кладбище или в лесу.



Местом свободных собраний в Петербурге должно быть не только Марсово поле, которое в ближайшей перспективе хотят превратить в "гайд-парк". Активисты предлагают губернатору читать не только Библию, но и Конституцию. Законопроект же называют не иначе как жлобским.