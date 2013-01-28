Путин выразил глубокие соболезнования президенту Бразилии Дилме Роуcсефф

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Президенту Федеративной Республики Бразилия Дилме Роуссефф в связи с пожаром в городе Санта-Мария, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Глава российского государства подчеркнул, что особенно трагичным является то, что большинство погибших – молодые люди, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Владимир Путин попросил Дилму Роуссефф передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

"АН" писали, что в результате пожара в ночном клубе Санта-Марии погибли более 200 человек. Десятки раненых находятся в тяжелом состоянии. В Бразилии объявлен общенациональный траур.