Москву подключат к Фаянсовой-Зольной

В Смольном нашли оригинальный способ, как вывезти пассажиров, которые будут прибывать на Московский вокзал по высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Как стало известно «Фонтанке», в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассматривают идею строительства скоростной трассы от площади Восстания до вылетной магистрали в створе улиц Фаянсовой – Зольной. В ближайшее время ведомство объявит конкурс по проведению предпроектных проработок за 1,3 млн рублей.



Необходимость возведения еще одной магистрали в центре города в Смольном объясняют следующими причинами. К 2018 году планируется построить высокоскоростную железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом (ВСМ). По планам РЖД, услугами поездов, способных развивать скорость до 400 км в час, будут пользоваться 14 млн человек, а интенсивность движения составит 42 состава в сутки. Как уже рассказывала «Фонтанка», для приема такого количества пассажиров чуть южнее существующего здания Московского вокзала будет построен новый терминал.



Из нового терминала будет два выхода – на Лиговский проспект и в нынешний район Московская-Товарная, который к тому времени, скорее всего, будет застроен жилой и деловой застройкой. Однако возникает вопрос, каким образом весь этот поток будет разъезжаться по городу. Один из вариантов – идти пешком с вещами до станции «Площадь Восстания». Что касается двух новых станций, которые планируется построить в этом районе, «Знаменской» и «Лиговский проспект-2», то, согласно действующей программе развития метро, их ввод намечен на период с 2021-2025 годов. Значит, на них пока рассчитывать не приходится.



Естественно, что многие пассажиры предпочтут личный транспорт, тем более что по существующему проекту под терминалом планируется построить парковку для нужд ВСМ. Однако подъезд к вокзалу будет осуществляться через загруженный центр – по Невскому и Лиговскому проспектам. Именно поэтому в комитете по развитию транспортной инфраструктуры разработали проект строительства скоростной трассы от Московского вокзала до вылетной магистрали в створе улиц Фаянсовой и Зольной.