Интронизация нового главы Православной церкви в США прошла в Вашингтоне

У Православной церкви в Америке (ПЦА) - новый предстоятель. Накануне в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Вашингтоне состоялась интронизация митрополита Тихона.



Божественную литургию с ним служили еще 15 иерархов, в том числе все члены Священного Синода ПЦА, а также управляющий патриаршими приходами в США архиепископ Наро-Фоминский Юстиниан (Московский патриархат), епископ Мэйфилдский Георгий (Русская зарубежная церковь), митрополит Батумский и Лазский Димитрий (Грузинская церковь), епископ Бруклинский Николай (Антиохийский патриархат).

Владыка Юстиниан передал предстоятелю Американской церкви приветствия и поздравления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Он напомнил, что русская церковь приходится "матерью" ПЦА, даровавшей последней в 1970 году автокефалию, то есть церковное самоуправление. Соответственно, она продолжает по-особому заботиться и тревожиться о своем "чаде", хотя и признает и даже подчеркивает полную независимость и самостоятельность ПЦА.

В качестве дара американскому митрополиту был вручен образ Тихона Задонского с частицей его мощей.



Митрополит Тихон родился в 1966 году в американской семье. Его мирское имя - Марк Моллард. Он принял православие в 1989 году. На воскресной литургии присутствовали его родители - Франсуа и Элизабет Моллард.