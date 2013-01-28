"Боржоми" стал российским брендом. Наследники бизнесмена Бадри Патаркацишвили продали контрольный пакет производитель грузинской минеральной воды IDS Borjomi российской финансово-промышленной компании "Альфа-Групп".



Она сообщила, что сделка закрыта, однако отказалась раскрыть её детали, передаёт агентство "Прайм" со ссылкой на вдову Патаркацишвили, совладелицу компании Инну Гудавадзе. По оценке Forbes, 100% акций компании оценивались в 500 млн долларов.



"АН" писали, что ввоз минеральной воды и вин в Россию из Грузии был запрещен Роспотребнадзором весной 2006-ого года из-за претензий к качеству грузинской продукции. Но в конце 2012 года в МИДе и санитарном ведомстве заявили, что "Боржоми" может вернуться на российский рынок.