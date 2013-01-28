Известный тележурналист, гражданин России, США и Франции Владимир Познер по окончании своей воскресной передачи принес извинения депутатам Государственной думы. По словам Познера, он допустил оговорку. Уже извинялся за нее и делает это еще раз. Но, как подчеркнул телеведущий, только за эту оговорку.

Напомним, в своей программе на Первом канале 23 декабря 2012 года Владимир Познер осудил решение Госдумы запретить усыновление российских сирот американцами и сделал оговорку, назвав парламент "Госдурой".

"Способ мышления, который продемонстрировала Государственная дура... Ой, простите, я оговорился. Государственная Дума... поражает", - комментировал Познер в своей программе. Депутаты поняли эту оговорку как провокацию, специально продуманную.

В ответ депутаты от всех фракций инициировали законопроект, запрещающий доступ на федеральные телеканалы иностранным гражданам, дискредитирующим своими высказываниями Россию и органы власти.

Источник в администрации президента отметил, что поскольку Познер принес извинения, депутаты Госдумы перестают заниматься этой темой.

В Кремле в курсе этой истории, пишет газета "Ведомости". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что высказывания оскорбительного характера в адрес законодательной власти недопустимы, но было бы неверно вмешиваться в политику подбора ведущих на телеканалах. Песков считает, что "так или иначе этот казус будет исправлен и урегулирован".

Пока депутаты утверждают, что от идеи внести законопроект не отказались.